Ein 33-Jähriger soll in Altenstadt eine Frau und danach sich selbst getötet haben. Bei den Toten soll es sich um einen Lehrer und eine Abiturientin handeln. Bei dem Angriff in der Wohnung der 19-Jährigen wurde auch ihr Lebensgefährte verletzt.

In diesem Haus tötete der Angreifer die 19-Jährige und verletzte ihren Freund.

In diesem Haus tötete der Angreifer die 19-Jährige und verletzte ihren Freund. Bild © 5vision.news

Ein 33 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen erst eine 19-Jährige und dann sich selbst getötet haben. Laut Polizei ging er in der Wohnung der jungen Frau in Altenstadt (Wetterau) mit einem Messer auf sie los und verletzte sie tödlich. Die Frau starb noch vor Ort.

Mutmaßlicher Täter begeht Suizid

Der 20 Jahre alte Lebensgefährte der 19-Jährigen, der sich auch in der Wohnung befand, wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter floh zunächst aus der Wohnung im Ortsteil Höchst an der Nidder.

Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Ermittlungen führten die Beamten schnell zum Wohnort des Verdächtigen in Münzenberg-Gambach (Wetterau). Dort entdeckten sie schließlich die Leiche des 33-Jährigen. Laut Polizei hatte er offenbar Suizid begangen.

Bild-Zeitung: Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin

In welcher Beziehung das Opfer und sein mutmaßlicher Mörder zueinander standen, ist offiziell noch nicht bekannt. Laut Bild-Zeitung soll es sich um einen Lehrer und eine Abiturientin handeln. Die beiden hatten demnach bis vor kurzem ein Verhältnis miteinander. Der Pädagoge soll an der Schule der Getöteten unterrichtet haben.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen