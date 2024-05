Ein 85 Jahre alter, an Demenz leidender Mann hat am Sonntagabend in Frankfurt seine 77 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben vom Montag verletzte er sich dann mit dem Messer selbst. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Das Motiv sei noch unklar. Es sei aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Krankheit ursächlich für die Tat ist.