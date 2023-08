Mann von hoher Mauer in Wiesbaden gestoßen

Ein Mann hat im Streit einen 32-Jährigen in einer Parkanlage in Wiesbaden von einer rund drei Meter hohen Mauer gestoßen und das auf den Boden liegende Opfer zusammengeschlagen, wie die Polizei am Donnerstag zu der Tat vom Mittwoch berichtete.

Der 32-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Schläger entkam.