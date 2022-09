Ein Besucher in einer Klinik in Weilmünster (Limburg-Weilburg) hat am Freitag einen Mitarbeiter beleidigt und geschlagen, nachdem dieser ihn auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte.

Der 51-jährige Besucher trug laut Polizei nicht wie vorgeschrieben eine Maske und rastete aus als ein Mitarbeiter ihn darauf aufmerksam machen wollte. Der Besucher beleidigte den Klinik-Mitarbeiter und schlug dann zu. Auch als die Polizei bereits vor Ort war, hörte der 51-Jährige nicht auf, den Mitarbeiter weiter zu beschimpfen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.