Mehrere Autos in Wiesbaden ausgebrannt

In Wiesbaden sind in der Nacht zum Dienstag sieben Autos durch ein Feuer total zerstört worden. Als die Feuerwehr eintraf, standen die Fahrzeuge in Vollbrand. Die Autos standen nebeneinander auf einem Parkplatz. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Jugendliche den Tatort mit E-Scooter verlassen haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 120.000 Euro.