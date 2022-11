Lkw-Fahrer mit über 5 Promille randaliert an Raststätte

An einer Raststätte an der B49 bei Merenberg (Limburg-Weilburg) hat ein betrunke ner Lkw-Fahrer am Samstag randaliert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte er andere Männer schlagen und trat gegen Lkw. Ein Alkoholtest sprengte demnach die Möglichkeiten des Gerätes: Der Wert des Mannes muss deswegen laut Polizei über 4,99 Promille gelegen haben. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.