Frau nach Messerstichen in Frankfurter Bar in Lebensgefahr

Im Bereich einer Bar in der Frankfurter Innenstadt ist es zu einer Messerattacke zwischen zwei Frauen gekommen. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen notoperiert.

Veröffentlicht am 01.12.24 um 08:00 Uhr

Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr im Bereich der Bar "The Grace" in der Stiftstraße nahe der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Eine Frau soll dort nach vorangegangenen Streitigkeiten eine andere Frau mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei dem hr mitteilte.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Alarmierte Beamte leisteten vor Ort noch Erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf und das Opfer ins Krankenhaus brachte. Die 36-Jährige sei notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die mutmaßliche Täterin konnte festgenommen werden. Die 28-Jährige soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frühere "Luna Bar"

Ermittler nahmen die Spurensuche und Zeugenbefragung auf. Der Tatort rund um das Lokal, das vor einem Besitzwechsel lange Jahre unter dem Namen "Luna Bar" bekannt war, wurde abgesperrt.

Weitere Einzelheiten zum Tathergang und zu einem möglichen Motiv gab die Polizei zunächst nicht bekannt.