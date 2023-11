Betrunkener begeht Fahrerflucht in Frankfurt

Kurzmeldung Betrunkener begeht Fahrerflucht in Frankfurt

Mit 2,25 Promille am Steuer, keinen gültigen Führerschein, Unfall verursacht und geflüchtet: Die Polizei hat am Mittwochabend einen 33-Jährigen in Frankfurt gestellt, auf dessen Konto mehrere Delikte gehen.

Laut Meldung von Donnerstag verursachte er einen Unfall auf der A661 und flüchtete. Er wurde verhaftet.