Mörder am Frankfurter Flughafen gelandet - Festnahme

Kurzmeldung Mörder am Frankfurter Flughafen gelandet - Festnahme

Nach einer Tötung in Stuttgart 2022 hat die Bundespolizei am Frankfurter Airport einen der mutmaßlichen Mörder in Empfang genommen.

Der Mann sei durch die französische Justiz ausgeliefert worden und am Donnerstag mit einem Flugzeug aus Paris gelandet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.