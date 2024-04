Motorradfahrer bei Unfall in Fulda schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B27 in Fulda schwerst verletzt worden.

Der Biker kam am Freitagabend laut Polizei in einer Kurve aus noch unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem dort fahrenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde auf die Straße geschleudert. Er kam schwerst verletzt in eine Klinik.