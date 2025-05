Auf einer Landstraße bei Weilrod (Hochtaunus) ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden.

Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Warum er am Montag in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine sei unklar.