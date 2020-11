Zum Artikel Empfindliche Strafen drohen : Mehrere Gemeinden rufen Wassernotstand aus

Die anhaltende Trockenheit führt in Hessen zu einer Knappheit des Trinkwassers. In einigen Kommunen gilt bereits der Notstand. Und wer sich in zwei Landkreisen unerlaubt aus Bächen und Flüssen bedient, muss bis zu 100.000 Euro bezahlen. [mehr]