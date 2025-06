Motorradfahrer in Michelstadt schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Michelstadt (Odenwald) am Sonntag schwer verletzt worden.

Veröffentlicht am 23.06.25 um 12:41 Uhr

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der 51-Jährige beim Überholen übersehen, dass das Auto nach links abbiegen wollte, so die Polizei am Montag. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.