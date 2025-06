Millionenschaden bei Sägewerkbrand in Allendorf/Eder

In einem Sägewerk in Allendorf/Eder (Waldeck-Frankenberg) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen und hat einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Maschine in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer habe anschließend auf eine größere Menge Holz übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.