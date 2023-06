Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in einem Waldstück bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig) verunglückt.

Laut Polizei war der Mann auf einer Landstraße zwischen Steinau und Marjoß unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache soll ein Gutachter klären.