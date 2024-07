Mutmaßlicher Vergewaltiger in Nordhessen festgenommen

Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Breuna (Kassel) hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 11:54 Uhr

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, haben Handy-Verbindungsdaten die Ermittler auf die Spur des 45-Jährigen gebracht. Die Wohnung des Verdächtigen war in der vergangenen Woche durchsucht, sein Mobiltelefon beschlagnahmt worden. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Er steht im Verdacht, am 16. Juli in Breuna eine 16 Jahre alte Schülerin auf offener Straße überfallen und sexualisierte Gewalt angewendet haben.