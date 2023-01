Nach dem Fund einer Frauenleiche im nordhessischen Frankenau erhärtet sich der Tatverdacht gegen einen 18-Jährigen. Mittlerweile ist er so dringend tatverdächtig, die Frau ermordet zu haben, dass er in U-Haft muss.

Eine 58 Jahre alte Frau ist in Frankenau (Waldeck-Frankenberg) vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ermittler fanden die Tote am frühen Donnerstagmorgen in einem Haus, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg und die Polizei in Korbach gemeinsam mitteilten.

Nach der Tat stellte sich ein 18-Jähriger bei der Polizei. Nachdem er zunächst nur vorläufig festgenommen wurde, entschied ein Haftrichter in Marburg am Freitag, ihn "wegen des dringenden Tatverdachts" in Untersuchungshaft zu nehmen.

Polizei: Schnitt- und Stichverletzungen haben zum Tod geführt

Die Obduktion der Toten ergab, dass die 58-Jährige an Schnitt- und Stichverletzungen starb, wie die Staatsanwaltschaft in Marburg und die Polizei in Korbach am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Obduktion habe Verletzungen innerer Organe ergeben, welche in Verbindung mit Blutverlust zum Tod geführt hatten.

Nach bisherigen Ermittlungen kannten sich Opfer und Verdächtiger, waren aber nicht miteinander verwandt. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen. Weitere Informationen zum Ablauf oder zu den Hintergründen der Tat wollten die Ermittler aus taktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Polizeibeamte am Tatort in Frankenau Bild © Hessennews TV

