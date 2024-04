Nach Messerangriff: Öffentliche Fahndung in Gießen

Kurzmeldung Nach Messerangriff: Öffentliche Fahndung in Gießen

Polizei und Staatsanwaltschaft in Gießen fahnden öffentlich nach einem 20- Jährigen, der einen 41-Jährigen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll.

Die Tat ereignete sich laut Mitteilung vom Mittwoch am 16. März in der Bahnhofstraße. Das Opfer habe nur dank einer Notoperation überlebt. Ein 21-Jähriger, der zudem auf das Opfer eingeschlagen haben soll, habe sich vor ein paar Tagen der Polizei gestellt. Der Haftbefehl gegen ihn sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Ermittlungen dauern an.