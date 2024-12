Neblig, grau, kalt So trüb wird das Wetter zum Jahreswechsel in Hessen

So trüb wird das Wetter zum Jahreswechsel in Hessen

Immerhin kaum Regen. Das Wetter bleibt zum Jahresende grau und kalt. An Silvester wird es minimal milder. Hoffen können die Hessen auf etwas Wind, der den Böller-Feinstaub wegbläst.

"Es wird kalt werden, und es wird grau werden." Die Kult-Vorhersage von "Murmeltier" Phil Connors gilt in Hessen vor allem noch für den Montag. Der startet in der Nacht mit Tiefstwerten von 1 bis -4 Grad. Vereinzelt kann es bei Schneegriesel oder gefrierendem Schneeregen glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Bedeckt und neblig-trüb mit vereinzeltem Sprühregen bleibt es auch den Montag über. Auch in der Nacht zum Dienstag kann es bei Tiefstwerten zwischen 1 und -3 Grad hier und da wieder glatt werden.

Milder und etwas Wind zu Silvester

Ein wenig ändert sich das Wetter dann an Silvester. Es wird mit -1 bis 5 Grad etwas milder. Niederschläge sind laut Meteorologen kaum zu erwarten. Auch in der Neujahrsnacht bleibt es trocken, und es wird bis zu -1 Grad kalt.

Videobeitrag alle wetter! vom 27.12.2024 Video Inversionswetterlage und Aussicht auf Silvester - Thomas Ranft klärt auf. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Inversionslage am Wochenende hat an vielen Orten zu hohen Schadstoffwerten in der Luft geführt. Pünktlich zur Böllerei könnte am Dienstag aufkommender Südwestwind aber dafür sorgen, dass die zusätzliche immense Feinstaubbelastung zügig weggepustet wird.

Nochmal etwas milder wird es an Neujahr. Bei Höchstwerten von 3 bis 8 Grad bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, aber meistens trocken. Nur im Norden kann es zeitweise regnen.

Der Wind legt nochmal ein paar Knoten drauf, vor allem am Donnerstag, dann kann es auch stürmisch werden. Nach Hessen ziehen dann auch dicke Wolken, die sich am Nachmittag erleichtern und es auf den Bergen auch etwas schneien lassen.