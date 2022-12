Drei Verletzte bei Autounfall an A66 in Osthessen

Mit einem Totalschaden an ihren Autos ist der Heiligabend für zwei Männer in Osthessen zu Ende gegangen. Nahe einer A66-Ausfahrt kam es zum Unfall.

Der 71 Jahre alte Fahrer eines Mercedes hat am Samstagabend in der Nähe von Neuhof (Fulda) einen Unfall verursacht. Er hatte gegen 22 Uhr die A66 aus Richtung Frankfurt verlassen und wollte nach links auf die Landstraße nach Neuhof abbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines aus Kalbach kommenden 22-Jährigen in einem Kia. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, kam es zum Zusammenstoß.

Dabei verletzten sich die beiden Autofahrer und die 71-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht. Die Frau war vorübergehend im Mercedes eingeklemmt und wurde durch Feuerwehrleute befreit. Nach Angaben der Polizei kamen alle drei zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.