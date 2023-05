Neun Wohnungen nach Brand in Hofbieber unbewohnbar

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Hofbieber hat ein Fahrzeug gebrannt - mit weitreichenden Folgen für die Bewohner.

Rund 20 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in der Nacht zum Samstag in einer Turnhalle in Sicherheit gebracht werden. Nach Polizeiangaben sind wegen der Rauchgase neun Wohnungen nicht bewohnbar. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.