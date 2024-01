Eine 74-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B426 von Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) nach Mühltal schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah sie am Montagnachmittag eine rote Ampel, so dass sie in der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammenstieß. Die Frau kam in ein Klinikum in Darmstadt.