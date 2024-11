Offenbach: Drogen in Überraschungs-Ei gefunden

Bei Kontrollen in der Innenstadt in Offenbach haben Polizisten am Mittwochabend einen 50-Jährigen angehalten, bei dem sie in der Hosentasche eine geringe Menge Amphetamin in einem Überraschungs-Ei fanden.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 15:30 Uhr









Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt.