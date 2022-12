Tabletten-Raub am Hauptbahnhof

Zwei Unbekannte haben einen 62-Jährigen in Frankfurt um Tabletten beraubt und ihn mit Pfefferspray besprüht.

Sie bedrängten ihn am Dienstag, als er aus einer Apotheke am Hauptbahnhof kam, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Raub flohen die Täter mit zwei Tablettenpackungen.