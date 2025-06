Das Wochenende bringt den Hessen Hitze und Sonne satt. Wurde am Samstag die 30-Grad-Marke schon deutlich überschritten, wird für Sonntag mit bis zu 37 Grad der heißeste Tag des Jahres erwartet. Es wird schwüler, am Sonntagabend drohen die ersten Gewitter.

Wer Hitze nicht verträgt, sollte sich am Sonntag ein schattiges Plätzchen suchen. Auch eine große Wasserflasche gehört unbedingt ins Gepäck. War schon der Samstag sonnig und mit stellenweise über 33 Grad heiß, erwarten die Meteorologen für Sonntag den bislang heißesten Tag des Jahres.

Bis zu 37 Grad möglich

hr-Wetterexperte Ingo Bertram zufolge beginnt der Tag verbreitet wolkenlos. In Frankfurt und an der Bergstraße könnten demnach 37 Grad erreicht werden. Der bisherige Hitzerekord des Jahres war am 14. Juni mit 34,3 Grad in Michelstadt (Odenwald) gemessen worden.

Auch in Gießen soll es am Sonntag mit bis zu 35 Grad noch heißer werden als bislang. Für Fulda erwartet Bertram 34 Grad, für Kassel 33 Grad. Viele Sonnenanbeter werden den Tag nutzen, um ihn am Badesee, im Freibad oder im Eiscafé zu verbringen.

Hitzebelastung vermeiden

Menschen mit Kreislaufproblemen sollten anstrengende Tätigkeiten im Freien unbedingt vermeiden. "Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen", warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

"Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", rät der DWD. Natürlich sollten weder Kinder noch Hunde im Auto zurückgelassen werden.

Wolken aus Westen

Gegen Sonntagmittag zeigen sich im Westen erste Quellwolken, die im Laufe des Nachmittags allmählich dichter werden. Es wird schwüler. Mit der sich verdichtenden Bewölkung nimmt die Gewitterneigung zu.

Erste Gewitter sind Bertram zufolge bereits am Sonntagabend möglich. "Wer am Badesee ist oder zum Grillen im Garten sitzt, sollte im Blick behalten, ob sich der Himmel im Westen verfinstert", rät er.

Kräftige Schauer und Gewitter in der Nacht zum Montag

Im Laufe der Nacht kann es dann überall im Land kräftige Schauer und Gewitter geben. Wo genau, lässt sich nicht vorhersagen. "Es wird auch Regionen geben, die gar nichts abbekommen", sagt der Meteorologe.

Auch die Nacht zum Montag wird schwülwarm. Die Temperaturen gehen der Vorhersage zufolge nur auf 20 bis 15 Grad zurück und bringen somit wenig Abkühlung. Der Montag selbst wartet nach Abzug der Gewitter mit einem vielfach trockenen Sonne-Wolken-Mix auf. Mit 21 bis 28 Grad wird es nicht mehr so heiß.

Waldbrandgefahr steigt

Die Waldbrandgefahr nimmt am Sonntag noch einmal zu . Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigt sie im Rhein-Main-Gebiet und in Darmstadt von Warnstufe 4 auf die höchste Warnstufe 5 ("sehr hohe Gefahr") an, in vielen weiteren Regionen steigt sie von 3 auf 4.

In Wäldern sind Grillen und offenes Feuer verboten, ebenso Rauchen. Es dürfen keine brennenden Zigaretten weggeworfen werden. Bei Ausflügen in die Natur dürfen nur ausgewiesene Parkplätze benutzt werden. Trockenes Gras kann sich unter Fahrzeugen an heißen Rohren und Katalysatoren entzünden.