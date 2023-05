Am Pfingstwochenende setzt sich das warme Wetter fort: Für Sonntag sind bis zu 26 Grad vorhergesagt. Wegen der anhaltenden Trockenheit steigt gleichzeitig die Waldbrandgefahr.

Hoch Vera beschert uns sonnige Pfingstfeiertage: Nach einem trockenen Samstag mit rund 15 Stunden Sonnenschein folgt ein durchweg sonniger Sonntag – zumindest im Süden. "Im Norden tauchen nach einem sonnigen Vormittag gegen Mittag ein paar Wolkenfelder auf, die Sonne scheint daneben aber weiterhin fleißig", sagte hr-Meteorologe Michael Köckritz am Samstag.

Demnach bleibt es überall in Hessen trocken und es wird noch eine Spur wärmer mit 21 bis 27 Grad. Auch am Pfingstmontag geht es mit Sonnenschein weiter - dazu kommen mitunter dichtere Quellwolken bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad.

Nordströmung abgeschwächt

Zu den Tageshöchsttemperaturen erläuterte Köckritz am Samstag: "Da die Luft bisher mit einem lebhaften Wind aus nördlichen Richtungen zu uns kam, war es nur mäßig warm." Für zwei Tage sei diese Nordströmung nun abgeschnitten beziehungsweise abgeschwächt worden. "Und so treibt die sehr kräftige Mai-Sonne die Temperaturen nach oben."

Köckritz sagte weiter: "Was uns treu bleibt, sind die frischen Nächte mit örtlichem Bodenfrost, denn die Luft ist trocken und der Himmel oft klar – gute Bedingungen für kräftige Abkühlung". In Nord- und Osthessen gibt es demnach örtlich noch Bodenfrost.

Trockene Böden erhöhen Waldbrandgefahr

Auch über das Pfingstwochenende hinaus bleibt es voraussichtlich frühlingshaft warm: Am Dienstag ist keine Änderung des trockenen Wetters zu erwarten. Am Mittwoch bleibt es unter Hochdruckeinfluss ebenfalls sonnig und das Thermometer klettert auf bis zu 28 Grad.

Regen ist Köckritz zufolge "leider überhaupt nicht in Sicht, auch nicht in der gesamten kommenden Woche". Er fügte hinzu: "Die Trockenheit in den oberen 10 bis 20 Zentimeter des Erdbodens wird damit drastisch zunehmen."

Damit steigt auch die Waldbrandgefahr: Für einen kleinen Bereich in Südhessen meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Samstag die Stufe 4 von 5 des Waldbrandgefahrenindexes . Der betroffene Bereich wird sich nach der DWD-Prognose in den kommenden Tagen weiter ausdehnen.

