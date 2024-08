Zwei Pilzesammlerinnen haben in einem Waldstück bei Söhrewald in Nordhessen die Leiche einer mutmaßlich getöteten Frau entdeckt. Noch ist völlig unklar, um wen es sich dabei handelt. Die Ohrringe der Unbekannten sollen die Ermittler auf die richtige Spur bringen.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 16:18 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten zwei Pilzesammlerinnen die tote Frau am Sonntagmittag in einem Gebüsch im Kaufunger Wald bei Söhrewald (Kreis Kassel). Die Leiche lag demnach etwa 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle "Kiliansblick" an der L 3460.

Noch am selben Tag wurde auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Ein Tötungsdelikt konnte demnach nicht ausgeschlossen werden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Identität der Verstorbenen unbekannt

Die verstorbene Frau konnte laut Polizei bislang nicht identifiziert werden. Ein Abgleich mit bestehenden Vermisstenanzeigen sei ergebnislos geblieben. Sie war demnach wahrscheinlich etwa zwischen 30 und 55 Jahre alt, 1,62 Meter groß und schlank, mit langen dunkelblonden oder braunen Haaren.

Sie habe ein rot-schwarz gestreiftes Top, eine kurze beige Hose und bunte Schuhe der Marke "Fila" getragen. Besonders auffallend waren demnach ihre Ohrringe in Form von kleinen Messern.

Für die Spurensicherung war der Fundort für mehrere Stunden abgesperrt. Es werde vermutet, dass die Leiche seit bis zu drei Tagen in dem Gebüsch gelegen haben könnte.

Verdächtige Aufnahmen auf Wildkameras?

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten um Hinweise auf die Identität der Verstorbenen. Auch Zeugen, die in dem Waldgebiet zwischen Fuldabrück-Bergshausen und -Dörnhagen sowie dem Windpark Söhre verdächtige Personen und Fahrzeuge oder andere Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Ablegen des Leichnams im Zusammenhang stehen könnten, wurden gebeten, sich bei der Kasseler Kripo zu melden.

Zudem baten die Ermittler Besitzer von in dem Waldgebiet aufgehängten Wildkameras, sich bei der Polizei melden, da sie möglicherweise relevante Aufzeichnungen liefern könnten. Die Kripo ist unter der Telefonnummer 0561/9100 erreichbar.