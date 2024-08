Söhrewald Verdächtiger stellt sich nach Fund von Frauenleiche in Waldstück

Verdächtiger stellt sich nach Fund von Frauenleiche in Waldstück

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Waldstück bei Söhrewald hat sich ein 62 Jahre alter Mann bei der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen Bekannten der getöteten 46-Jährigen. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

Audiobeitrag Bild © Boris Roessler/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ein 62 Jahre alter Mann soll für die Tötung einer 46-Jährigen in einem Waldstück bei Söhrewald (Kassel) verantwortlich sein. Der Mann aus dem nördlichen Schwalm-Eder-Kreis habe sich "wegen des hohen Fahndungsdrucks" bei der Polizei gestellt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Er sitze wegen dringenden Tatverdachts mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm werde Totschlag vorgeworfen.

Verdächtiger Bekannter der Verstorbenen

Bei dem Mann handele es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Bekannten der Verstorbenen. Er sei dringend verdächtig, die Frau am vergangenen Mittwoch in dem Waldstück mittels stumpfer Gewalt getötet zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten zwischenzeitlich Bilder der auffälligen Ohrringe der Getöteten veröffentlicht, um ihre Identität zu klären. Bei dem Opfer handelt es es sich um eine 46-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Obduktion ergab Hinweise auf Tötung

Der Verdacht, dass die Verstorbene Opfer eines Tötungsdelikts wurde, erhärtete sich nach Angaben der Ermittler. Bereits die Obduktion am Sonntag hatte Hinweise darauf ergeben.

Nähere Angaben zum Opfer machten die Ermittler mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren und auf die Persönlichkeitsrechte der getöteten Frau zunächst nicht.

Pilzesammlerinnen fanden Leiche

Zwei Pilzesammlerinnen hatten die Leiche in einem Gebüsch im Kaufunger Wald gefunden. Sie lag etwa 250 Meter entfernt von der Bushaltestelle "Kiliansblick" an der L 3460.

Für die Spurensicherung war der Fundort für mehrere Stunden abgesperrt worden. Es wurde vermutet, dass die Leiche bereits seit mehreren Tagen in dem Gebüsch gelegen haben könnte.