Dieses spektakuläre Naturschauspiel war in Butzbach in der Wetterau zu sehen (Archivbild).

Dieses spektakuläre Naturschauspiel war in Butzbach in der Wetterau zu sehen (Archivbild). Bild © Johannes Römhild

Wer am Wochenende in den Nachthimmel schaut, könnte Zeuge eines faszinierenden Schauspiels werden. Spielt das Wetter mit, tauchen Polarlichter das Firmament in leuchtende Farben.

Das lila-pinke Leuchten am Himmel zeigte sich bereits in der Nacht zum Montag über Hessen. Wer die Polarlichter Anfang der Woche verpasst hat, darf sich nun auf eine zweite Chance freuen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag könnten sie in Deutschland erneut sichtbar werden, wie die Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim an der Bergstraße am Freitag berichtete.

In welchem Zeitraum und in welcher Region lasse sich so genau nicht vorhersagen, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung. "Es gibt eine Vorwarnung, dass man die Augen offen halten sollte." Im ungünstigsten Fall könne das Phänomen allerdings auch tagsüber erscheinen. Dann wären die Polarlichter nicht zu erkennen.

Hoffen auf Wolkenlücken

Um das Schauspiel zu beobachten, braucht es außerdem möglichst klare Wetterverhältnisse. In dieser Hinsicht jedenfalls sieht die Prognose für Hessen gut aus: Während der Samstag laut hr-Wetterredaktion zwar mit vielen Wolken und Regen beginnt und auf der Wasserkuppe und dem Großen Feldberg sogar die ersten paar Schneeflocken fallen können, klart es im Laufe des Tages auf. Ein kurzes Zwischenhoch sorgt insbesondere in Südhessen bis in den Sonntag für Wolkenlücken.

Ist der Himmel in der Nacht tatsächlich klar, beobachtet man die Polarlichter in Richtung Nordhorizont - und idealerweise fernab von künstlichen Lichtquellen, rät Liefke: "Man sollte sich nicht unter die nächste Straßenlaterne stellen, sondern möglichst weit weg von der Stadt."

So entstehen Polarlichter

Ursache für das Phänomen sind Sonneneruptionen, bei denen es zu einem sogenannten koronalen Masseauswurf Richtung Erde kommt. Dieser besteht aus Elektronen, Protonen und Atomkernen.

Weil Bestandteile des Plasmas elektrisch geladen sind, wirken sie im Wechsel mit dem Erdmagnetfeld und stauchen es quasi zusammen. Durch magnetische Kurzschlüsse im Schweif des Erdmagnetfeldes werden Teilchenströme in die Polarregionen erzeugt, die die Luftteilchen zum Leuchten anregen. So erscheint der Himmel grün oder rot.