Leuchtende Farben am Nachthimmel: Selten haben die Chancen, in Hessen Polarlichter zu bewundern, so gut gestanden wie in der kommenden Nacht. Ort und Ausrüstung sind dabei entscheidend.

Viele reisen extra nach Skandinavien, um die seltenen Polarlichter zu bewundern. Den teuren Trip können sich die Hessen in der Nacht von Freitag auf Samstag sparen. "Mit etwas Glück hat man die Möglichkeit, hier ein seltenes Naturschauspiel zu beobachten", sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Seit Anfang der Woche meldet der Amerikanische Wetterdienst NOAA starke Sonnenaktivitäten. Es kommt offenbar zu Massenauswürfen der Sonne, also riesigen Ausstößen von flackerndem Licht. Die lila-pinken Polarlichter entstehen dann, wenn elektrisch geladene Teilchen von der Sonne in die Erdatmosphäre geschleudert werden.

Wo sind sie besonders gut sehen?

Grundsätzlich gilt: je dunkler die Umgebung, desto größer die Chancen, die Polarlichter zu sehen. Am besten erkennt man die Polarlichter draußen in der Natur, also weit weg von Straßenlaternen oder anderen Lichtern. Und dann Richtung Norden schauen - denn da kommen die Lichter her.

Erst im vergangenen November hatten sich die imposanten Lichter mehrmals am hessischen Nachthimmel präsentiert.

Unbedingt Handy mitnehmen

Weiterer Tipp: unbedingt ein Handy mitnehmen. Denn die Kameras nehmen das Licht deutlich besser auf als wir mit bloßem Auge. Die beste Zeit ist erfahrungsgemäß mitten in der Nacht.

"Die Chancen stehen gut für Polarlichtsichtungen in Hessen", sagt hr-Meteorologe Staeger. Denn die Wetterbedingungen seien am klaren Himmel ideal. Nur in Nordhessen könnten sich in der Nacht einige Wolken dazugesellen. Die Sichtbarkeit der großen Polarlichter seien dadurch aber kaum eingeschränkt.