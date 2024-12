Wegen einer Häufung von Bränden im Stadtteil Arheilgen in Darmstadt ermittelt die Polizei.

Am Montagabend brannten aus unbekannter Ursache eine Mülltonne und an einer anderen Adresse ein Gartenzaun, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Müllcontainer einer Schule in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte die Brände.