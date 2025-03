14-Jähriger alkoholisiert am Steuer erwischt

Einen alkoholisierten 14-Jährigen hat die Polizei am Steuer eines Autos erwischt.

Veröffentlicht am 17.03.25 um 12:08 Uhr

Der Jugendliche wurde am Freitag nach einem Hinweis von einer Streife kontrolliert, wie die Beamten am Montag mitteilten. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,5 Promille an. Die Polizei nahm den 14-Jährigen und seinen 18-jährigen Beifahrer vorläufig fest.