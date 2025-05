Sexuelle Belästigung am Twistesee

Ein 29- Jähriger ist am Donnerstag in Korbach (Waldeck-Frankenberg) festgenommen worden, nachdem er am Twistesee zwei 17-jährige Mädchen sexuell belästigt hatte.

Veröffentlicht am 02.05.25 um 19:20 Uhr







Laut Polizei habe er die Mädchen gegen ihren Willen an Po und Brüsten berührt. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Gegen ihn ist nun ein Verfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet worden.