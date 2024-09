Nach einer Messerattacke mit zwei Schwerverletzten Ende August in Kassel hat die Polizei einen 19-Jährigen in Straubing (Bayern) festgenommen.

Er soll im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung unter etwa 20 Personen einen 29-Jährigen lebensbedrohlich verletzt haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 19-Jährige kam in Untersuchungshaft. In derselben Sache sitzt auch ein 24-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft.