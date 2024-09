35-Jähriger durch Polizeischuss in Oberaula verletzt

Ein 35-Jähriger ist auf einer Kirmes in Oberaula durch den gezielten Schuss eines Polizisten verletzt worden. Die Beamten waren wegen einer Schlägerei gerufen worden und danach selbst attackiert worden.

Ein hessischer Polizist in Uniform mit Dienstwaffe. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Bei dem Versuch am frühen Sonntagmorgen eine Schlägerei auf einer Kirmes in Oberaula (Schwalm-Eder) zu beenden, sind Polizisten von den Beteiligten angegriffen worden. Die Beamten seien "massiv körperlich und mit Gegenständen" attackiert worden, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Daraufhin habe ein Beamter "zur Abwehr des unmittelbaren Angriffs" gezielt auf das Bein eines der Angreifer geschossen. Der 35 Jahre alter Mann aus Eschwege wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unklarheit über weitere Verletzte

Nach bisherigen Erkenntnissen traf der Schuss nur den 35-Jährigen. Ob weitere Beteiligte bei der Schlägerei verletzt wurden, ist noch unklar. Die Polizisten blieben bei dem Angriff unverletzt. Die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft Marburg haben die Ermittlungen übernommen.