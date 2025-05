Hessens beliebteste Vornamen, eine erfolgreiche Bombenentschärfung und ein Axtmord

In Kassel wurde heute eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe entschärft, Sophia und Noah sind die beliebtesten Vornamen in Hessen und in Darmstadt kann im Stadion geheiratet werden. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 08.05.25 um 17:04 Uhr

Woran denken Sie, wenn Sie Glorielle, Allegro, Lambada und Marieka hören? Wenn Sie jetzt spontan "Erdbeeren!" rufen, dann sind Sie entweder Obstkenner oder haben gestern unseren Beitrag zur offiziellen Eröffnung der Erdbeersaison in der hessenschau gesehen. Denn alle vier Namen gehören zu den angesagten Erdbeersorten dieser Saison. Ja, auch Erdbeere ist nicht gleich Erdbeere.

Damit erst einmal genug Obst für heute. Es geht weiter mit diesen Themen:

Sophia und Noah

Schaut man sich die Spitzenreiter der beliebtesten Mädchennamen 2024 an, könnte man meinen, es gäbe keine Mädchennamen, die nicht auf "a" enden: Auf Platz drei finden wir Emilia, auf Platz zwei hat es Lina geschafft und der absolute Spitzenreiter ist Sophia, beziehungsweise Sofia. Viele Grüße an meine Chefin Sophia an dieser Stelle!

Bei den Jungs gibt es da schon mehr Abwechslung: Matt(h)eo oder Mat(h)eo (je nach Schreibweise) liegt auf Platz drei, Mohammed (gibt es auch in anderen Schreibweisen) auf Platz zwei und der Liebling der Massen ist Noah. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, die Top drei bei den Jungs waren 2023 genau die gleichen.

Unsere Momentaufnahme heute ist natürlich nicht genau die gleiche wie gestern. Heute blicken wir von der Kugelsburg in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) auf diese schöne Landschaft. Nordhessen ist halt einfach hübsch. Kann man nicht anders sagen.

Dieses Bild von der Kugelsburg in Volkmarsen präsentiert uns hessenschau.de-Nutzerin Siri Lobodzinski. Bild © Siri Lobodzinski

Bombenentschärfung in Kassel

Ausgerechnet am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges wurde heute im Kasseler Stadtteil Rothenditmold eine amerikanische 50-Kilo-Fliegerbombe aus dieser Zeit entschärft.

Eigentlich sollte die Entschärfung bis 13 Uhr abgeschlossen sein, doch wie eigentlich immer verzögerte sich die Evakuierung der rund 2.800 Menschen im Sicherheitsbereich rund um den Fundort am Gleisdreieck an der Angersbachstraße.

Problematisch an dieser Bombe war, dass sie nicht nur zwei Zünder hatte, sondern auch beschädigt war. Um 13.25 Uhr kam dann aber die erlösende Nachricht: Die Bombe konnte erfolgreich entschärft und der Bereich wieder freigegeben werden. Wieder eine Bombe weniger in Hessen.

Angeklagter gesteht: Mitbewohner mit Axt getötet und zerstückelt

Vor dem Landgericht Kassel hat ein 29-Jähriger zum Prozessauftakt gestanden, seinen Mitbewohner mit einer Axt erschlagen und anschließend zerstückelt zu haben.

Er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Opfer und seine Lebensgefährtin eine Affäre hätten. Am Tag vor der Tat soll er dem Opfer gesagt haben, dass er es bei nächster Gelegenheit umbringen werde.

Nach der Tat, die er im Drogenrausch begangen haben soll, soll der Mann die Leiche des Opfers zum Essigberg in der Nähe des Herkules gebracht, dort Hände, Kopf, Arme und Füße abgetrennt und die Leiche anschließend unter anderem auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände an der Fulda versteckt haben.

Für den Prozess sind fünf weitere Termine angesetzt. Das Urteil soll am 22. Mai fallen.

Ja sagen zwischen Pfosten und Fanblock

Wer ein echter Fußballfan ist, möchte natürlich am liebsten im Stadion des Lieblingsvereins heiraten. Fans des SV Darmstadt 98 können sich diesen Traum jetzt erfüllen: Die so genannte Lilienloge im Stadion am Böllenfalltor steht ab sofort für standesamtliche Trauungen zur Verfügung.

Und nicht nur das: Wer den Tag nach der Trauung im Stadion verbringen möchte, kann dort auch die komplette Hochzeitsfeier ausrichten lassen, so Michael Weilguny, Geschäftsführer des SV 98.

Die erste Darmstädter Stadiontrauung findet am 11. Juli statt. Für diesen Tag hat die Stadt vier Termine vorgesehen. Für die Planung weiterer Termine will das Standesamt aber noch den Spielplan der Lilien für die kommende Saison abwarten, der im Juni erscheint.

Und falls das Stadion mal nicht zur Verfügung stehen sollte: Zur Not kann man sich auch im Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe trauen lassen. Das ist zwar kein Stadion, aber so ein Weltkulturerbe tut es vielleicht ja auch.

Weitere Themen des Tages

Schwimmen wird sicherer - durch Künstliche Intelligenz. Im Auebad in Kassel beobachten jetzt 21 Kameras die Becken. Im Notfall soll das System dem Aufsichtspersonal einen Alarm auf die Uhr schicken. Doch erst mal muss die KI angelernt werden.

Mit dem Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 endete die Herrschaft der Nationalsozialisten. Die Amerikaner brachten Frieden und Demokratie nach Hessen. Doch die Nachkriegszeit bedeutete für viele auch: Hunger, Armut und Kälte. Drei Zeitzeugen erzählen.

Ein kleiner Ort, zwei große Schwertransporter: In Waldems haben sich zwei große Lkw derart festgefahren, dass erstmal nichts mehr ging.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Der Verfassungsschutz hat die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch vorerst ausgesetzt. Dies gilt bis zu einer gerichtlichen Entscheidung über ein Eilverfahren. Eine Pressemitteilung zur Einstufung vom 2. Mai 2025 wurde von der Webseite der Behörde entfernt. Diese "Stillhaltezusage" ist jedoch keine Aussage über die Rechtmäßigkeit der Einstufung.

Die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs ist seit langem umkämpft. Die extreme Rechte versucht immer wieder, die Geschichte umzudeuten. Mit welchen Methoden sie das tut, erklärt der Historiker Volker Weiß im Interview mit tagesschau.de .

Als dieser Text geschrieben wurde, war zwar schon öfter Rauch über dem Vatikan zu sehen, aber er war immer schwarz. Mit einer Ausnahme: Bevor es richtig losging, gab es auf einem Hügel mit Blick auf den Petersdom rosa Rauch. Der stammte von Aktivistinnen, die damit ein Zeichen für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche setzen wollten. Alle Entwicklungen rund um das Konklave gibt es immer aktuell in einem Liveblog auf tagesschau.de.

Falls Ihnen aber auch ein Liveblog zu langsam ist: In der ARD-Mediathek gibt es einen Livestream, bei dem eine Kamera ununterbrochen den Schornstein zeigt, auf den im Moment die ganze Welt schaut.