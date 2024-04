Beamte bei Alkoholtest in Bürstadt verletzt

Die Polizei ermittelt gegen einen Lkw-Fahrer in Bürstadt (Bergstraße), der am Dienstag in Schlangenlinien nach Lampertheim gefahren sein soll.

Als die Beamten den Lkw kontrollierten, saß plötzlich einer der vier Mitfahrer am Steuer. Beim Alkoholtest, der beim eigentlichen Fahrer über einer Promille lag, verletzte die Gruppe zwei Beamte.