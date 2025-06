Marburg: Mann fährt auf Zugkupplung bis zum nächsten Bahnhof mit

Die Bundespolizei sucht einen Mann, der sich am Dienstagabend in Marburg-Süd auf die hintere Kupplung einer Regionalbahn gestellt habe und so bis zum nächsten Halt mitgefahren sei.

Der Zug sei teils mit Tempo 100 gefahren, hieß es am Mittwoch. An der Station Niederweimar sei der Mann abgestiegen und dann geflüchtet. Laut Fahrplan dauerte die Fahrt rund vier Minuten.