Polizisten reanimieren 18-Jährigen in Gießen

Polizisten haben am Mittwochabend in Gießen einem jungen Mann das Leben gerettet.

Veröffentlicht am 27.02.25 um 17:14 Uhr

Der 18-Jährige war mit seinem Rad ohne Fremdeinwirkung am Marktplatz gestürzt und reagierte nicht mehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten reanimierten den Mann, anschließend kam er in ein Krankenhaus. Der Zustand des Mannes sei kritisch. Ein medizinischer Notfall könnte Grund für den Sturz gewesen sein.