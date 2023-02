Ein unbekannter Mann ist mit heruntergerutschter Hose und 14 gestohlenen Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle in Fuldabrück (Kassel) geflüchtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann beabsichtigt haben, sich an dem Geld aus der Kasse zu bedienen, die er aber leer vorfand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei seiner Flucht mit der Beute in beiden Händen sei ihm die Hose bis zu den Waden heruntergerutscht.