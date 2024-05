Tschüss mit großem Dank

So viele Nachrichten habe ich in fast sieben Jahren noch nie bekommen. Tausend Dank! Ungefähr so lange, wie es "Hessen am Morgen" schon gibt, schreibe ich den Ticker in unregelmäßigen Abständen. Das Thema Müdigkeit wird sich seit 2017 in vielen Begrüßungen finden. Meine Leistungsfähigkeit mindert das nicht.

Ich bewundere Menschen, die um 4 Uhr und früher aufstehen oder gar Nachtdienst machen und nicht müde sind. Die Kaffeetasse ist inzwischen zu einer Art Erkennungszeichen geworden.

Auch heute waren kritische Rückmeldungen darunter, das will ich nicht verschweigen und warum sollte ich auch. Während viele Nutzerinnen und Nutzer gerade die persönlichen Infos der Ticker/innen unterhaltsam finden, ist das für andere "eine unsachliche Zumutung" und sie möchten "schnörkellose Nachrichten".

Menschen sind verschieden, das ist gut so. Die einen fühlen sich von Müdigkeit abgeholt, den anderen geht sie auf den Keks. Ich lade dann immer gerne dazu ein, die entsprechenden Einträge zu überspringen, ist ja niemand zum Lesen gezwungen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ob wach oder müde. Machen Sie's gut, bis ganz bald!

Morgen tickert meine Kollegin Antje Buchholz, viel Spaß!