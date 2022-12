Nach einem tödlichen Raserunfall in Wiesbaden stellen die Ermittler den Vorfall vom 22. Oktober mit baugleichen Autos nach.

Dazu wird am kommenden Mittwoch der Gustav-Stresemann-Ring kurz gesperrt, wie die Stadt am Freitag mit- teilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der mutmaßliche Unfallverursacher an einem Autorennen beteiligte.