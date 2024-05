Lagerhallen-Brand in Frankfurt-Griesheim

Lagerhallen-Brand in Frankfurt-Griesheim Bild © Feuerwehr Frankfurt

Lagerhalle in Frankfurt brennt - Warnmeldung wegen Rauchgasen

Ein Brand in einer Lagerhalle mit riesiger Rauchsäule sorgt in Frankfurt-Griesheim derzeit für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Es wird dazu aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Videobeitrag Video Rauchgas-Alarm bei Lagerhallen-Brand in Frankfurt Video Frankfurt-Griesheim: Riesige Rauchsäule beim Brand einer Lagerhalle Bild © X-Nutzer @bumbesje Ende des Videobeitrags

Die Frankfurter Feuerwehr rückte am Samstagmittag zu einem Großeinsatz nach Frankfurt-Griesheim aus. In der Lärchenstraße stehe einen Lagerhalle in Vollbrand, teilten die Einsatzkräfte auf X mit. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr sind im Einsatz, mindestens vier Löschzüge sind vor Ort.

Warnmeldung wegen Rauchgasen in Frankfurt

In einer Warnmeldung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurden die Menschen gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Der Rauch könne gesundheitsschädlich sein. "Im Zusammenhang mit der Wetterlage kann eine Gefahr für Menschen nicht ausgeschlossen werden", hieß es in der Warnmeldung.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die Rauchsäule des Brandes ist weithin sichtbar. In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Fotos und Video vom Brand, unter anderem aus einem gelandeten Flugzeug in Frankfurt.