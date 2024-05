Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten an der Lagerhalle in Frankfurt-Griesheim.

Die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten an der Lagerhalle in Frankfurt-Griesheim. Bild © picture-alliance/dpa

Lagerhallen-Brand in Frankfurt unter Kontrolle - Messungen negativ

Ein Brand in einer Lagerhalle mit riesiger Rauchsäule hat in Frankfurt-Griesheim für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wegen der Rauchgase wurde eine Warnmeldung für Anwohner herausgegeben. Schadstoff-Messungen fielen negativ aus.

Auch Stunden nach der Erstmeldung ist die Feuerwehr in Frankfurt-Griesheim im Großeinsatz. Gegen 13 Uhr hatte am Samstag eine Lagerhalle mit Lacken, Gasflaschen und verschiedenen Spraydosen aus noch ungeklärter Ursache in der Lärchenstraße Feuer gefangen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Der Großbrand sei inzwischen unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. "Die Rauchentwicklung hat sehr deutlich nachgelassen", sagte ihr Sprecher. Die Nachlöscharbeiten sollten jedoch noch lange andauern.

Alle Messungen auf Schadstoffe negativ

In einer Warnmeldung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe waren die Menschen wegen der riesigen Rauchsäule mit womöglich gesundheitsgefährdenden Rauchgasen dazu aufgerufen worden, das betroffene Gebiet um die Lagerhalle weiträumig zu meiden.

Anwohner und Anwohnerinnen sollten Fenster und Türen geschossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

Am Nachmittag untersuchte die Feuerwehr mit speziellen Messfahrzeugen auch die Luft in benachbarten Stadtteilen auf gesundheitsgefährdende Schadstoffe. Alle Messungen seien dabei negativ ausgefallen, hieß es in der aktualisierten Warnmeldung .

Der Frankfurter Feuerwehr zufolge waren verschiedene Waren in der Halle gelagert. "Das können Farben sein, Haarspray oder Rasierschaum", berichtete der Sprecher. Durch die Hitze sei es bei den Stoffen auch zu lauten Knallgeräuschen gekommen. Zeitweise habe die gelagerte Ware komplett in Vollbrand gestanden.

In der Halle lagerten Spraydosen. Bild © picture-alliance/dpa

Rauchsäule über Frankfurt

Die Rauchsäule des Brandes war weithin sichtbar. Vor Ort hatten sich zahlreiche Schaulustige eingefunden. In den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Fotos und Video vom Brand, unter anderem aus einem gelandeten Flugzeug in Frankfurt.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht geklärt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Die Rauchsäule war in Frankfurt weithin sichtbar. Bild © picture-alliance/dpa