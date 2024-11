Zwei Menschen sind bei einem Arbeitsunfall an einem 45 Meter hohen Kommunikationsmasten verletzt worden.

Einer der Männer fiel am Montagvormittag aus noch unklarer Ursache beim Ausfahren des Kranauslegers aus dem Arbeitskorb. Er hing in rund 45 Meter Höhe an einem Sicherungsseil fest, wie die Polizei berichtete. Die Höhenrettung konnte den 45-Jährigen schwerverletzt bergen. Auch seine beiden Kollegen mussten aus der Höhe gerettet werden, darunter ein 33-Jähriger mit leichten Gesichtsverletzungen. Beide Verletzen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Details ermittelt die Polizei.