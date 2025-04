Jede Menge Aprilscherze in Hessen, ein rappender Bürgermeister und ein Radschutzstreifen, der in einem Beet endet. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 01.04.25 um 18:07 Uhr

Wir fangen mit einer guten Nachricht an: Der Frühling verlief bisher nicht nach dem Geschmack der blutsaugenden Insekten, die als Stechmücken bekannt sind. Es war einfach zu trocken und zu kalt.

Zumindest was die Kälte angeht, dürften sich die Plagegeister daher auf Donnerstag freuen, wenn es bis zu 21 Grad warm werden soll. Damit haben die Mücken und viele Menschen in Hessen wohl ausnahmsweise etwas gemeinsam.

Weiter geht es hier jetzt mit diesen Themen:

Jede Menge Aprilscherze in Hessen

Heute ist der 1. April, doch ich kann Ihnen garantieren: In dieser Ausgabe von "Hessen am Abend" versteckt sich kein Aprilscherz. Zumindest keiner, der so tut, als sei er keiner. Stattdessen beginnen wir direkt mit einem Artikel, in dem verschiedene April-Scherze aus Hessen zu finden sind.

Zum Beispiel der mit dem gigantischen Rhönschaf, das als skelettierte Moorleiche gefunden worden sein soll. Dank ChatGPT hat man auch gleich das passende Bild dazu im Angebot.

Oder dass man in barocker Kleidung beim Sportverein SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zukünftig freien Eintritt bei Heimspielen erhalten soll. Tatsächlich würde ich das gerne sehen, denn stellen Sie sich mal ein Stadion voller Leute in barocker Kleidung vor. Was für ein Anblick!

Am liebsten wäre mir aber, wenn das hier wahr wäre: Im Zusammenhang mit der kürzlich freigegebenen A49 sollen entlang der Trasse nahe Gudensberg und Fritzlar Esel-Kuscheln, Alpaka-Wanderungen und Schafe-Kraulen zum Stressabbau angeboten werden. Ganz ehrlich: Da wäre ich Dauergast! Leider ist aber auch das nur ein Aprilscherz. Schade.

Bei unserer heutigen Momentaufnahme muss ich nicht lange nachdenken, wo hessenschau.de-Nutzer Siegfried Lutsch die wohl aufgenommen haben könnte, denn das sehe ich sofort: Das schöne Wetzlar durfte hier als Motiv herhalten. Immer wieder schön, dieses Wetzlar.

"Gestern Abend in Wetzlar an der alten Lahnbrücke." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Siegfried Lutsch aus Lahnau geschickt. Bild © Siegfried Lutsch

Vermisster Junge in Weilburg: Auch Luftwaffe sucht nach Pawlos

Pawlos wird seit einer Woche vermisst. Nach wie vor sind zahlreiche Einsatzkräfte an der Suche beteiligt, doch noch immer gibt es keine Spur von ihm. Die Suche soll noch bis Freitag fortgesetzt werden, bevor die Lage neu bewertet wird.

Inzwischen ist Pawlos' Foto bundesweit auf mehr als 13.000 digitalen Informationstafeln unter anderem an Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Flughäfen zu sehen.

Auch die Wasserschutzpolizei und eine Einsatzgruppe der Kriminalpolizei helfen bei der Suche.

Und sogar die Bundeswehr: Ein für die Luftaufklärung ausgerüsteter Eurofighter soll hochauflösende Bilder aus Mittelhessen liefern, um das Kind zu finden. Nach dem Stand der Planungen sollte die Maschine am Nachmittag im nordrhein-westfälischen Nörvenich starten, wo das Taktische Luftwaffengeschwader 31 beheimatet ist.

Radschutzstreifen führt in ein Beet mit Bäumen

Fünf Jahre lang wurde in Bergshausen, einem Ortsteil von Fuldabrück (Kassel), die Sanierung der Flughafenstraße geplant und durchgeführt. Dabei wurde auch an einen Schutzstreifen für Radfahrer und an Verkehrsinseln zur Verkehrsberuhigung gedacht.

Allerdings ist die Straße so schmal, dass immer nur eines möglich ist: Entweder Schutzstreifen oder Verkehrsinsel. Das heißt: Der Schutzstreifen endet vor der Verkehrsinsel und geht erst auf der anderen Seite wieder weiter.

Radfahrerinnen und Radfahrer sind davon wenig begeistert. Denn bei Gegenverkehr müssen sie erst vor der Insel warten und dann am Berg anfahren, um an der Insel vorbeizukommen - und währenddessen teilen sie sich die Straße wieder mit den von hinten kommenden Autos. So richtig schön ist das nicht.

Da die Sanierung der Straße mit Fördergeldern des Hessischen Wirtschaftsministeriums unterstützt wurde, prüft das Ministerium nun, ob am Ist-Zustand nachträglich etwas geändert werden muss, damit die Fördergelder auch wirklich fließen.

Wie sich Wilhelm Schultze zum Bürgermeister rappte

Wilhelm Schultze heißt der neue Chef im Hofheimer Rathaus. 2019 hatte er es schon einmal versucht und konnte damals immerhin 12,3 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Das Besondere daran: Damals war er gerade einmal 23 Jahre alt.

Heute ist er 29 Jahre alt und konnte die Wahl am vergangenen Wochenende mit 58,5 Prozent für sich entscheiden. Sein Wahlkampf dürfte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben: Er ist nämlich der erste Bürgermeister in Hessen, der sich ins Amt gerappt hat.

Sein Wahlprogramm verpackte er nicht in markige Reden, sondern in Songs. Und dabei fehlte es nicht an konkreten Vorhaben: mehr Kita-Plätze und entsprechendes Fachpersonal, ein naturnah bewirtschafteter Stadtwald, die Digitalisierung der Stadtverwaltung und die Belebung der Innenstadt waren in seinen Songs Thema.

Und das kam offenbar sowohl musikalisch als auch inhaltlich gut an. Für weitere Rap-Songs wird jetzt wohl nicht mehr viel Zeit bleiben, aber vielleicht wird er ja auch noch der erste Bürgermeister, der bei einem Stadtfest selbst als Headliner mit Band auf der Bühne steht.

Weitere Themen des Tages

Mitglieder einer internationalen Drogendealerbande sind zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer hatten im großen Stil mit Kokain und Cannabis gehandelt. Gebunkert wurden die Drogen in Wohnungen in Frankfurt.

Zwei Jahre nach dem viel kritisierten Totalausfall kehrt die Band Limp Bizkit nach Frankfurt zurück. Mit ihrer neuen Tour "Loserville" betreibt die Nu-Metal-Legende auf der Bühne Wiedergutmachung. Daneben zeigt sie sich wenig souverän.

Eintracht-Kapitän Kevin Trapp kehrt nach seiner Schienbeinblessur ins Teamtraining zurück. Doch darf er auch am Samstag gegen Bremen das Tor hüten oder erhält Herausforderer Kaua Santos den Vorzug? Einige Eindrücke aus dem Frankfurter Stadtwald.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seinen Rücktritt angekündigt . Im Mai soll Schluss sein. "Ich bin 66 und ich merke das auch", sagte er bei einer Pressekonferenz. Nachfolger soll Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) werden.