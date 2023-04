Der Staatsanwaltschaft Hanau und dem Polizeipräsidium Südosthessen ist nach Angaben vom Dienstag ein Schlag gegen eine Bande von Drogenhändlern gelungen.

Laut Polizei durchsuchten sie bereits am vergangenen Donnerstag mehrere Wohnungen in Hanau und Maintal (Main-Kinzig) und nahmen zwei per Haftbefehl gesuchte Verdächtige fest. Ihnen und drei weiteren Beschuldigten werden insgesamt 37 Straftaten vorgeworfen, vor allem unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge". Entschlüsselte Chats hatten den Beweis geliefert. Die beiden Festgenommenen kamen in Untersuchungshaft.