Razzien gegen Hasskriminalität in Hessen

Im Rahmen eines Aktionstages gegen Hasskriminalität sind hessische Strafverfolgungsbehörden gegen insgesamt fünf Verdächtige vorgegangen.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte, handelte es sich bei den Beschuldigten um 20- bis 59-jährige mutmaßliche Verfasser von Hasspostings aus dem Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Die Durchsuchungen fanden den Behördenangaben zufolge in Frankfurt, im Main- Kinzig-Kreis sowie in den Landkreisen Bergstraße und Darmstadt-Dieburg statt.