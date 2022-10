Container in Biebesheim in Flammen

Recyclingfirma Container in Biebesheim in Flammen

Mehrere Container sind am Mittwochnachmittag in Biebesheim (Groß-Gerau) auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Flammen aufgegangen.

Es kam zu starker Rauchentwicklung, Anwohner wurden gewarnt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte schnell löschen.