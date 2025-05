Rentnerin vertreibt Räuber in Schenklengsfeld

Eine aus dem Schlaf gerissene Seniorin hat in der Nacht zum Dienstag einen Räuber in Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) in die Flucht geschlagen.

Der Mann war laut Polizei über eine Kellertür ins Haus eingedrungen und hatte mehrere Räume durchsucht. Dann weckte und bedrohte er die Bewohnerin. Die Frau wehrte sich und schrie laut um Hilfe, worauf der Räuber flüchtete.